На Одещині пограбували і розтрощили храм УПЦ МП

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Середа, 10 січня 2018, 17:57

У місті Чорноморськ на Одещині вночі пограбували Свято-Покровський храм.

Про це у середу повідомляється на сайті Одеської єпархії Української православної церкви (Московського патріархату).

"Зловмисники проникли через двері, розташовану зі зворотного боку будівлі. У пошуках цінностей злочинці розкрили всі кружки для пожертвувань прихожан і, ймовірно, побачивши, що там немає очікуваної ними суми грошей, від злості стали трощити все в храмі і вівтарі", - йдеться у повідомленні.

Вказується, що вандали зламали вівтарні двері і засипали все приміщення порошком з вогнегасників, що знаходяться в храмі.

 
 
 
 

У єпархії вказали, що в 2017 році жодне з 19 пограбувань та осквернення храмів не було розкрито і винуватці не понесли покарання.
 
Повідомляється, що на місце прибула слідчо-оперативна група.

Українська правда
Теми: церква кримінал релігія
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