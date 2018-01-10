Приватбанк очолить чеський банкір Петро Крумханзль

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Середа, 10 січня 2018, 18:05

Приватбанк планує призначити головою правління чеха Петра Крумханзля.

Про це повідомляють Українські новини, передає Економічна правда.

За інформацією агентства найближчим часом очікується узгодження його кандидатури наглядовою радою Приватбанку.

Крумханзль в 1989 році закінчив Карлів університет у Празі, за освітою математик.

З 2004 по 2008 працював у чеському Raiffeisenbank операційному директором; з 2008 по 2011 - в Україні в "Райффайзен Банку Аваль" операційним директором.

З 2011 по 2013 працював у компанії Interim Management & Consulting, з 2013 по 2016 - головним операційним директором у словенській філії австрійської компанії Heta Asset Resolution.

Із травня 2016 року по сьогодні - головний операційний директор у китайському Home Credit China.

Крумханзль володіє англійською, німецькою, російською, чеською і японською мовами.

Нагадаємо, 21 липня Наглядова рада Приватбанку задовольнила прохання Олександра Шлапака про відставку з посади голови правління.

Виконуючим обов’язки голови правління банку призначили Галину Пахачук.

Теми: Приват банки
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