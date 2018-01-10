В Києві назвали адреси, де можна здати новорічну ялинку

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Середа, 10 січня 2018, 20:10

У Києві 12 січня відкриють 10 пунктів збору новорічних ялинок.

Про це йдеться у повідомленні "Київзеленбуд" у Facebook.

Повідомляється, що зібрані ялинки перероблять на тріску і використають для мульчування лунок кущів та дерев.

"Минулого року пункти на базі районних підприємств прийняли від населення понад 5 тисяч ялинок на утилізацію. Зауважимо, що гілки з демонтованої головної ялинки України, розташованої на Софійській площі в Києві, також будуть передані КО "Київзеленбуд" для виробництва палива або тирси, які ідеально підходять для мульчування кущів та дерев", - сказано у повідомленні.

Пункти збору новорічних ялинок працюватимуть до 1 лютого за адресами:

-вулиця Тростянецька, 58А

-проспект Визволителів, 6

-вулиця Електротехнічна, 26

- проспект Степана Бандери, 26А

-вулиця Дмитрівська, 16А

-Залізничне шосе, 61

-провулок Герцена, 6

-проспект Голосіївський, 87 Г

-вулиця Новопольова, 95

-вулиця Бетховена, 8

Українська правда
Теми: Київ святкування
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