У ДБР обіцяють обирати кадри виключно з громадськістю

В Державному бюро розслідувань заявляють, що обов’язково залучать представників громадськості до роботи конкурсних комісій з відбору кадрів.

Про це "Українській правді" повідомили у прес-службі ДБР.

"Звертаємо увагу на те, що оприлюднений Кабінетом міністрів "Типовий порядок проведення відкритого конкурсу для призначення на посади у Державному бюро розслідувань" має загальний характер. Тобто є зразком, за яким Директор ДБР розробляє та затверджує власний порядок кадрового відбору на посади у Бюро", - заявили в прес-службі.

"У цьому майбутньому документі буде в обов’язковому порядку прописана участь представників громадськості у роботі конкурсних комісій", - повідомили у відомстві.

В ДБР також повідомили деталі щодо зауважень до процедури формування Ради громадського контролю.

"До участі в установчих зборах запрошуються усі громадські організації з мінімальними застереженнями. Обмеження щодо сфери (правозахисна діяльність) та періоду діяльності (не менше 2-х років) є тими запобіжниками, які допоможуть захиститися від маніпуляцій під час голосування через створення та залучення фіктивних структур", - заявили в бюро.

"Форму конкурсу – рейтингове голосування – було обрано, в першу чергу, з огляду на ризики, пов’язані з кібербезпекою. А також, з міркувань, що це не шкодить прозорості та підзвітності процесу", - додали там.

Як відомо, раніше народний депутат Мустафа Найєм заявив, що у Державному бюро розслідувань можуть відсторонити громадськість від процесу відбору кадрів.

За його словами у порядку призначення посадовців у ДБР, який оприлюднив Кабмін, залучення представників громадських об’єднань та членів Ради громадського контролю ДБР не є обов'язковим.

Крім того, він зауважив, що виникають питання щодо Ради громадського контролю ДБР.

"Згідно з документом, склад Ради визначатиметься не відкритим веріфікованим інтернет-голосуванням, як це відбувалось, наприклад при формуванні РГК НАБУ, а рейтинговим голосуванням усіх, хто захоче брати участь у Установчих зборах", - повідомив нардеп.