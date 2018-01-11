Найцікавіше: 2001. Чорновіл впізнав свій голос на "плівках Мельниченка" 2006. Кабмін встановив квоту дублювання українською іноземних фільмів 2014. Майданівці змусили "Беркут" зняти маски 2015. Незаконні конфіскації майна в Криму сягнули мільярда доларів

2001, четвер

– "Я абсолютно підтверджую той факт розмови з президентом України, на який посилався майор Мельниченко", – заявив депутат Тарас Чорновіл в інтерв'ю українській службі "Радіо Свобода".

Він став першим, хто впізнав свій голос на "плівках Мельниченка", записаних у кабінеті Леоніда Кучми.

2002, п'ятниця

– Заступник генпрокурора Юрій Гайсинський відкрив кримінальну справу за фактом порушення таємниці телефонних розмов між лідерами партії "Єдність" Олександром Омельченком і блоку "Наша Україна" Віктором Ющенком.

9 січня 2002 року було оприлюднено запис телефонної розмови Ющенка та Омельченка, де обговорювався план відставки Віктора Медведчука з посади першого віце-спікера ВР.

2005, вівторок

– Папа Римський Іоанн Павло Другий благословив лідера блоку "Наша Україна" Віктора Ющенка, який переміг на виборах президента України. Про це повідомив керівник прес-служби МЗС Маркіян Лубківський.

2006, середа

– Кабмін ухвалив постанову про те, що з 1 вересня 2006 року 20% іноземних фільмів у кінотеатрах та прокаті будуть дублювати державною мовою.

"З 1 вересня 2006 року це буде не менше 20% від загальної кількості копій по кожному фільму, з 1 січня 2007 року – не менше 50%, і з 1 липня 2007 року – не менше 70%", – пояснив віце-прем’єр В'ячеслав Кириленко.

2007, четвер

– Президент Віктор Ющенко ветував закон "Про Кабінет міністрів" та ще чотири закони.

2008, п'ятниця

– "Ощадбанк" одержав перший транш бюджетних коштів у розмірі 198,2 мільйонів доларів на компенсаційні виплати вкладникам "Ощадбанку СРСР".

А президент Віктор Ющенко наполягає, щоб кожен вкладник колишнього "Ощадбанку" одержав "живі" компенсаційні гроші з бюджету протягом 2-3 місяців.

2010, понеділок

– Прем'єр Юлія Тимошенко не здивована відмовою Віктора Януковича від дебатів із нею.

"Віктор Федорович так боїться спілкуватися зі мною, що навіть цю свою відмову від дебатів передав через третіх осіб. Прикро і смішно водночас", – зазначила вона в листі до Януковича.

– Центрвиборчком відмовився зареєструвати 2011 іноземних спостерігачів від Грузії на виборах президента. За проект постанови, який передбачає їх реєстрацію, проголосували лише 7 членів ЦВК при 8 мінімально необхідних.

2011, вівторок

– Без дотримання прав на мирні зібрання та свободу ЗМІ Україні не бачити зближення з Євросоюзом. Такий "меседж" привіз до Києва єврокомісар з питань розширення Штефан Фюле.

– "Нафтогаз" підняв з підземних сховищ на користь компанії "РосУкрЕнерго" близько 784 мільйонів кубометрів природного газу.

У листопаді 2010 року "Нафтогаз", російський "Газпром" і "РосУкрЕнерго" домовилися про врегулювання спору з повернення українським холдингом 12,1 мільярдів кубометрів газу компанії "РосУкрЕнерго".

2012, середа

– США й надалі домагатимуться звільнення Юлії Тимошенко й інших ув'язнених колишніх урядовців. Про це повідомила американський держсекретар Гілларі Клінтон у листі до Тимошенко.

– Прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу проти екс-глави Харківської ОДА Арсена Авакова за фактом відчуження земель державної власності.

За даними журналістів ТСН, Аваков уже два місяці перебуває за кордоном.

2013, п'ятниця

– Верховна Рада звільнила з посади голови НБУ Сергія Арбузова, якого в кінці 2012 року призначили першим віце-прем'єром. Новим очільником Нацбанку став Ігор Соркін.

Під час цих голосувань депутати від Партії регіонів знову порушили Конституцію та регламент і вдалися до "кнопкодавства".

– Екс-прем'єр Юлія Тимошенко, яка оголосила акцію громадянської непокори, відмовляється повертатися в палату і ночує в коридорі, повідомив її адвокат Олександр Плахотнюк.

2014, субота

– Хроніка Революції Гідності.

Під Святошинським відділом міліції в Києві "Беркут" побив Юрія Луценка та ще кількох людей. Мітингувальники випустили "беркутівців" із заблокованих автобусів лише після того, як ті погодилися зняти маски.

Близько 50 осіб спробували розібрати вибудувану активістами Майдану барикаду на Хрещатику біля ЦУМу. Однак уздовж барикади щільним ланцюгом вишикувалися майданівці та припинили цю спробу.

Києво-Святошинський райсуд постановив позбавити на півроку права керувати авто учасника автопробігу до Межигір'я.

2015, неділя

– Один український військовий загинув та ще вісім дістали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.

– У Донецьку внаслідок бойових дій знеструмлено Північний водопровідний вузол, 4 котельних, 63 трансформаторні підстанції та шахта імені Засядька, під землею залишилися 364 гірники.

– "Відколи Росія 10 місяців тому захопила півострів, за оцінками власників і юристів, у власників відібрали нерухомості та іншого майна на суму понад 1 мільярд доларів США. Сюди входять банки, готелі, верфі, ферми, заправочні станції, великий хлібозавод, важливий молокозавод і навіть приміщення Ялтинської кіностудії", – написала The New York Times про масові конфіскації в анексованому Криму.

2016, понеділок

– Один український військовий загинув та ще один дістав поранення за минулу добу в зоні проведення АТО. Також близько опівдня бойовики обстріляли з мінометів село Водяне, що поблизу Маріуполя.

– Генпрокурор Віктор Шокін не дозволив своєму заступнику Віталію Каську відвідати США в складі офіційної делегації. Про це повідомила депутат Світлана Заліщук. Пізніше цю інформацію підтвердив сам Касько.

2017, середа

– Один український військовий загинув та ще троє дістали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.

– Жовтневий районний суд Харкова засудив до трьох з половиною років позбавлення волі чоловіка за розповсюдження в Інтернеті матеріалів із закликами до зміни меж України.

Олег Поліщук, для УП