Мінгареллі: Антикорупційний суд в Україні має бути створений терміново

Голова Представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі заявив, що Антикорупційний суд в Україні необхідно створити терміново.

Про це дипломат сказав в ефірі "Українського радіо", повідомляє "УНІАН".

За його словами, на сьогодні корупція залишається дуже серйозною хворобою, від якої страждає все українське суспільство і єдиний можливий вихід - створення антикорупційного суду та покращення роботи вже створених антикорупційних органів.

"Ми, насамперед, повинні зміцнити створені антикорупційні органи: Національне антикорупційне бюро, Національне агентство з питань запобігання корупції та інші, а також терміново потрібно, щоби запрацював Антикорупційний суд, про що дуже довго говорять і на чому наполягає Венеціанська комісія", - заявив Мінгареллі.

Він додав, що наразі якомога швидше треба, щоби НАЗК отримала необхідні ресурси для перевірки, верифікації електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави.

Крім того, на його думку, необхідно відмінити декларування доходів громадських активістів.

"Зрозуміло, що боротьба з корупцією - це нескінченний процес, і недостатньо створити антикорупційні органи, треба змінити ментальність людей. Звичайно, процес зміни ментальності займає дуже багато часу", - сказав Мінгареллі.

Він зазначив, що зараз в Україні "іде жорстока боротьба між тими, хто дійсно намагається змінити Україну, змінити цю ментальність, реформувати країну, і тими, хто хоче, щоб все лишилися таким, як було в період між 1992 та 2014 роком".

Раніше повідомлялося, що 22 грудня проект закону про Вищий антикорупційний суд від президента Петра Порошенка зареєстровано у Верховній Раді.

Як відомо, 17 жовтня представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко заявила, що Порошенко закликає депутатів створити робочу групу з напрацювання законопроекту про створення Антикорупційного суду.

19 жовтня Соболєв заявив, що нардепи відкликали свій законопроект про створення в Україні антикорупційного суду, щоб аналогічний документ зміг подати до Верховної Ради президент Петро Порошенко. При цьому він закликав голову держави внести свій законопроект якомога швидше.

Проте Парубій заявив, що новий законопроект про антикорупційний суд можна буде внести в парламент лише після того, як Верховна Рада ухвалить рішення про зняття законопроектів про антикорупційні суди з порядку денного сесії.

Пізніше парламентарі з двох спроб не змогли відкликати законопроект про Антикорупційний суд №6011, внесений групою депутатів.

21 грудня Верховна Рада проголосувала за відкликання депутатського законопроекту №6011 про створення Антикорупційного суду.

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Як відомо, 21 грудня Верховна Рада проголосувала за відкликання депутатського законопроекту №6011 про створення Антикорупційного суду.