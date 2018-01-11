Біля Китаю вибухнув танкер, є загроза забруднення атмосфери

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Четвер, 11 січня 2018, 04:04

На панамському нафтовому танкері, який зіткнувся з гонконгським суховантажем і загорівся в Східно-Китайському морі, стався вибух.

Про це повідомляють "РИА Новости" з посиланням на міністерство транспорту КНР.

Зазначається, що вибух на танкері SANCHI стався вдень 10 січня. Роботи по гасінню вогню не дали очікуваних результатів.

"На місці події тимчасово припинені роботи по ліквідації вогню, пошуково-рятувальні судна відсунуті на безпечну відстань", - сказано в заяві.

Також повідомляється, що вибух на танкері, який перевозив 136 тисячі тонн газового конденсату, створює потенційну загрозу для екології, оскільки газовий конденсат містить в собі токсичний сірководень і при випаровуванні може забруднити атмосферу.

Крім того, газовий конденсат після горіння розпадається на отруйні пари, які можуть потрапити в організм людини і нанести шкоду його здоров'ю.

Як повідомлялося, панамський нафтовий танкер і китайський вантажний корабель зіткнулися приблизно в 160 морських милях (296 км) від східного узбережжя Китаю в суботу 6 січня.

Від зіткнення танкер зайнявся, що ускладнює пошук 32 членів його екіпажу.

8 січня китайська влада повідомила про загрозу вибуху або затоплення танкера.

Теми: Китай вибух екологія
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