РФ не братиме участі у січневій сесії ПАРЄ

Росія не направлятиме свою делегацію на січневу сесію Парламентської асамблеї Ради Європи, оскільки в її регламент не були внесені поправки про захист прав національних делегацій від дискримінації.

Про це заявив віце-спікер Держдуми Петро Толстой, який курує в нижній палаті парламенту міжнародну діяльність, повідомляє "ТАСС".

"РФ не буде представляти свою делегацію в Парламентській асамблеї Ради Європи в січні в зв'язку з тим, що істотна умова нашої там роботи, а саме гарантії недискримінації прав національних делегацій, не були внесені до регламенту цієї організації, - сказав Толстой.

"Тому рішення Росії утриматися від роботи в ПАРЄ в пленарному форматі залишається в силі - до моменту зміни регламенту", - додав він.

За його словами, Росія вела і вестиме далі консультації з членами ПАРЄ "з метою переконати колег, що будь-яка дискримінація національних делегацій насамперед завдає шкоди самій організації".

Коментуючи можливість запрошення в Москву членів Президентського комітету ПАРЄ після січневої сесії для обговорення майбутньої взаємодії Росії і Ради Європи, Толстой зазначив, що "це буде залежати від того, як пройде етап консультацій, який буде після січневої сесії".

У виданні зазначають, що раніше про ймовірність такого запрошення говорив глава думського комітету з міжнародних справ Леонід Слуцький.

Раніше пікер російської Ради Федерації Валентина Матвієнко заявила, що Росія обов’язково повернеться у Парламентську асамблею Ради Європи.

Матвієнко зазначила, що саме керівництво Ради Європи заявляє про свою зацікавленість у повернені делегації РФ до роботи в ПАРЄ, але йому на заваді стоїть "русофобська, криклива меншість, що займається політиканством".

Як повідомлялося, Бюро ПАРЄ створило спеціальну групу, яка займеться питанням представлення Росії в обох статутних органах Ради Європи, тобто поверненням представників РФ до складу ПАРЄ.

Разом з тим Росія визнала, що ПАРЄ не зніме санкції, та не повернеться до асамблеї у 2018-му.

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд вважає, що ПАРЄ має замислитися над виконанням вимог Російської Федерації, щоби остання не вийшла зі складу РЄ.

Як відомо, ПАРЄ ще в 2014 році впровадила політичні санкції проти РФ, через що Росія припинила брати участь у засіданнях ПАРЄ.

Про ситуацію з шантажем з боку РФ детальніше читайте у статті: "Безпрограшна лотерея Кремля: до чого приведе Москву шантаж Ради Європи".