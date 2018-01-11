У Києві "швидка" потрапила в ДТП: постраждали 5 людей – ЗМІ

2902 перегляди
Четвер, 11 січня 2018, 08:18

В результаті дорожньо-транспортної пригоди за участю карети швидкої допомоги в Києві постраждали п'ятеро людей.

ДТП сталося в ніч на четвер, повідомляє інтернет-портал dtp.kiev.ua.

"ДТП в Києві на Глушкова: 5 постраждалих: швидка однієї з приватних фірм, перевозячи дитину, протаранила попутний Шевроле, який вирішив хитро розвернутися в дірці відбійника", – йдеться в повідомленні.

"Удар прийшовся на лівий борт. Постраждав весь екіпаж швидкої. 5 осіб. Дитину пересадили в другій автомобіль", - зазначається також у повідомленні.

Теми: ДТП Київ
powered by lun.ua
По темі
У Росії в ДТП загинули і постраждали українці 10 січня 2018, 14:11
Вантажівка у Запоріжжі врізалась у швидку з пацієнтом, проїхавши на червоне 7 січня 2018, 15:32
Рада суддів України поговорить про п’яних суддів за кермом 4 січня 2018, 01:41
Усі новини
Головні новини
Доба в АТО: Загинуло троє бійців ЗСУ, є поранені
Мінгареллі: Антикорупційний суд в Україні має бути створений терміново
Олігарх Дерипаска судиться з Манафортом за 20 мільйонів доларів
"Роснєфть" продала всі свої заправки в Україні
Усі новини
реформа

Що очікує на українську освіту в 2018 році

Як стати здоровішим, багатшим і щасливішим за 25 днів. Покрокова інструкція

Музика

Зірка британського талант-шоу зняв кліп у Києві