Влада взялася за криптовалюти, в НБУ думають про власну

Національний координаційний центр кібербезпеки доручив створити робочу групу, яка має визначити порядок функціонування ринку криптовалют, їх оподаткування, а НБУ опрацьовує питання доцільності випуску власної криптовалюти.

Про це йшлося на засіданні Національного координаційного центру кібербезпеки під головуванням секретаря РНБО Олександра Турчинова, передає прес-служба відомства.

До робочої групи мають увійти представники НБУ, Міністерства фінансів, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, СБУ, Нацполіції, Державної служби фінансового моніторингу, Державної фіскальної служби та Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації.

Група має напрацювати нормативно-правові пропозиції щодо регулювання цього питання, визначити державного регулятора та порядок функціонування ринку крипто валют.

Також має бути визначено порядок проведення моніторингу транзакцій з використанням криптовалют та ідентифікації суб’єктів криптовалютних операцій.



Крім того, група має визначити порядок оподаткування доходів від здійснення криптовалютних операцій відповідно до вимог законодавства України.



Нацбанк опрацьовує питання доцільності випуску власної криптовалюти.



Окрім того, доручено розробити механізм забезпечення доступу правоохоронних органів до даних криптовалютних бірж із зобов’язанням вказаних суб’єктів зберігати інформацію про всі транзакції протягом терміну, встановленого законодавством для фінансових організацій, та розкриття інформації про клієнта за вмотивованим запитом.

Розробка та впровадження всіх цих заходів передбачатиме також розвиток міжнародної співпраці для впровадження комплексного регулювання обігу криптовалют і уникнення криміналізації цього сегменту.



Перед цим на засіданні Турчинов зазначив, що подальше відсторонення держави від цього питання та правовий вакуум на ринку криптовалют через відсутність законодавчої та нормативної бази "створює загрози для економіки та безпеки держави".



"Зважаючи на швидкий розвиток криптовалют у світі, це питання не може залишатися поза увагою держави", - наголосив Секретар РНБО України.