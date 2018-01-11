Штаб АТО: Бойовики 7 разів порушували погоджене перемир'я

Бойовики від початку доби обстріляли позиції сил АТО 7 разів – здебільшого в Донецькій області.

Про це йдеться у повідомленні штабу АТО станом на 18 годину.

Ворог виявляв вогневу активність у районі Світлодарської дуги. Під обстрілами з гранатометів різних видів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї опинилися наші позиції на підступах до Новолуганського, а біля Луганського бойовики застосували 120-мм міномети.

Також, поблизу Новозванівки (біля Світлодарської дуги на території Луганської області - УП), незаконні збройні формування порушували режим тиші з великокаліберних кулеметів.

На Донецькому напрямку, в обідню пору, бойовики з гранатометів обстріляли оборонців Пісків, а на Приазов’ї зі 120-ти та 82-мм мінометів окупанти вели вогонь по захисниках Широкиного і Гнутового.

Загалом, з початку доби, уздовж лінії розмежування сторін зафіксовано 7 обстрілів укріплень Збройних Сил України.

У прес-центрі наголосили, що таким чином з вини бойовиків немає дотримання перемир’я, що було домовленістю Тристоронньої контактної групи про припинення вогню на час новорічно-різдвяних свят.