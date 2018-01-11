У Холодницького сподіваються побачити суддю Чауса в березні

Спеціалізована антикорупційна прокуратура розраховує, що колишнього суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса екстрадують в Україну у березні.

Про це повідомив журналістам заступник керівника САП Володимир Кривенко, передає Укрінформ.

"Ми розраховуємо, що у січні-лютому він пройде процедуру екстрадиції і у березні буде переданий Україні", - сказав він.

За словами Кривенка, відповідну інформацію САП отримала від колег із Молдови.

Як повідомлялося, 9 серпня 2016 року детективи НАБУ викрили Чауса на отриманні хабара у розмірі 150 тисяч доларів. Гроші він ховав у слоїку.

6 вересня Верховна Рада дала згоду на затримання судді та його арешт.

Однак, скориставшись суддівським імунітетом, Чаус залишив територію України.

З 16 серпня суддю Чауса оголошено у національний, а з 11 листопада - у міжнародний розшук.

Чаус добровільно прийшов до правоохоронних органів Молдови і заявив про те, що він незаконно перетнув українсько-молдавський кордон.

Кишинівський суд 2 березня 2017 року виніс ухвалу про арешт Чауса строком на 15 діб. Пізніше до нього був застосований запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Тоді ж детективи Національного антикорупційного бюро України передали в Генпрокуратуру документи для екстрадиції Чауса з Молдови.

28 листопада 2017 року Вища рада правосуддя звільнила Миколу Чауса з посади судді Дніпровського районного суду Києва за прогули.