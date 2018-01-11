Кириленко придумав, що робити з українськими гастролерами в РФ

Віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко пропонує вносити до реєстру та титрувати певним чином українських співаків, які гастролюють в Росії.

Щодо"наших"гастролерів у РФ. Справді,питання здебільшого етичне,заборонити не можна.Але, їдеш у РФ на гастролі,1)повідомляєш,2)потрапляєш у спецреєстр,3)на ТБ під час виступу чи кліпу напис:"цей артист гастролює у країні-агресорі",4)в Україні сплачуєш додатковий військовий збір — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) January 11, 2018

Раніше Нацрада з питань телебачення та радіомовлення запропонувала ввести штрафи та кримінальну відповідальність за гастролі артистів в Росії.