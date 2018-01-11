Кириленко придумав, що робити з українськими гастролерами в РФ

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Четвер, 11 січня 2018, 20:55

Віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко пропонує вносити до реєстру та титрувати певним чином українських співаків, які гастролюють в Росії.

Раніше Нацрада з питань телебачення та радіомовлення запропонувала ввести штрафи та кримінальну відповідальність за гастролі артистів в Росії.

Українська правда
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