В "Укргазвидобуванні" розповіли про намір активізувати роботу на Західній Україні

3595 переглядів
П'ятниця, 12 січня 2018, 03:15

У ПАТ "Укргазвидобуванні" розповіли про наміри активізувати роботу з дорозвідки існуючих родовищ на Західній Україні.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Задля збільшення видобутку газу у західному регіоні Укргазвидобування активізує роботу з дорозвідки існуючих родовищ, якими оперує ГПУ "Львівгазвидобування", - зазначається у повідомленні.

Підприємство планує провести розвідувальне буріння на 6 родовищах Львівгазвидобування.

Теми: газ Львівщина
powered by lun.ua
По темі
Overtime: головні економічні події дня 9 січня 2018, 22:01
Україна збільшила імпорт газу на чверть 2 січня 2018, 16:29
Запаси газу в сховищах становлять майже 15 мільярдів кубів 2 січня 2018, 14:50
Усі новини
Головні новини
Експерти: Яценюк і дружина Авакова могли відмивати кошти продажем "Еспрессо"
Богуслаєв розповів, як працює завод "Мотор Січі" на окупованій території
Хроніка 12 січня. Бандера більше не Герой, а російський "Дождь" не литиме в Україні
Доба в АТО: бойовики 9 разів обстріляли військових, є загиблий і поранені
Усі новини
дослідження

Чому не можна шльопати дитину по попі

гід по району

За що я люблю Голосіїв

дослідження

Звички, які насправді вас старять