Беннона допитають через втручання Росії у вибори США

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П'ятниця, 12 січня 2018, 03:55

Наступного тижня Комітет палати представників США допитає колишнього головного стратега Дональда Трампа Стіва Беннона через ймовірне втручання Росії у вибори Сполучених Штатів 2016 року.

Про це повідомляє Reuters.

Інтерв'ю відбудеться у вівторок, 16 січня. Допит Комітету палати представників США Беннона стосуватиметься періоду передвиборчої кампанії Трампа.

У самому Комітеті його голова-республіканець Девін Нуньєс відмовився коментувати оприлюднену інформацію. Однак агентство зазначає, що практика відомства полягає у відмові від коментарів стосовно конкретних свідків або розкладу свідчень під час закритих слухань.

Водночас інший представник-демократ Комітету Адам Шіфф заявив, що хотів би бачити десятки інших свідків, зокрема Беннона, доньку Трампа Іванку та її чоловіка Джареда Кушнера.

Колишній головний стратег Білого дому Стів Беннон вважався одним з основних гравців в команді Трампа. Саме він допоміг Трампу сформувати кампанію під гаслом "Америка - перш за все", перш ніж залишив свій пост в серпні 2017 року.

Теми: США Трамп Росія
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