Трамп не приїде в Лондон через страх масових протестів

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П'ятниця, 12 січня 2018, 07:22

Президент США Дональд Трамп не приїде у Велику Британію для відкриття посольства у Лондоні.

Про це повідомляє The Guardian.

"Дональд Трамп відмовився від ідеї відвідати Велику Британію в наступному місяці, щоб відкрити нове посольство США в Лондоні через побоювання масових протестів", - пише видання.

Очікується, що замість Трампа до британської столиці приїде державний секретар США Рекс Тіллерсон.

Водночас Трамп назвав іншу причину відмови від поїздки.

"Причина, чому я скасував свою поїздку до Лондона – це те, що я невеликий шанувальник адміністрації Обами, яка продала, мабуть, найкраще посольство у найкращій локації за "арахіс", для того, щоб побудувати нове за 1,2 мільярди доларів. Погана угода. Хотіли, щоб я перерізав стрічку – ні!", - написав політик у Twitter.

Як відомо, прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей запросила Дональда Трампа на державний візит під час своєї першої зустрічі з очільником Білого дому рік тому.

У відповідь, активісти пообіцяли провести масові акції протесту.

Марія Думанська, УП

Теми: Трамп Велика Британія США
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