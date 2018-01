Трамп не приїде в Лондон через страх масових протестів

Президент США Дональд Трамп не приїде у Велику Британію для відкриття посольства у Лондоні.

Про це повідомляє The Guardian.

"Дональд Трамп відмовився від ідеї відвідати Велику Британію в наступному місяці, щоб відкрити нове посольство США в Лондоні через побоювання масових протестів", - пише видання.

Очікується, що замість Трампа до британської столиці приїде державний секретар США Рекс Тіллерсон.

Водночас Трамп назвав іншу причину відмови від поїздки.

"Причина, чому я скасував свою поїздку до Лондона – це те, що я невеликий шанувальник адміністрації Обами, яка продала, мабуть, найкраще посольство у найкращій локації за "арахіс", для того, щоб побудувати нове за 1,2 мільярди доларів. Погана угода. Хотіли, щоб я перерізав стрічку – ні!", - написав політик у Twitter.

Reason I canceled my trip to London is that I am not a big fan of the Obama Administration having sold perhaps the best located and finest embassy in London for “peanuts,” only to build a new one in an off location for 1.2 billion dollars. Bad deal. Wanted me to cut ribbon-NO!