Київ: Рух на кількох мостах буде обмежений у п'ятницю

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П'ятниця, 12 січня 2018, 09:02

У п'ятницю у Києві обмежать рух транспорту на декількох мостах.

Про це повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на "Київавтодор".

12 січня, рух транспорту Південним, Московським, і мостом через р. Десенка частково обмежать у зв’язку з ремонтними роботами. Зокрема, обмеження діятиме:

  • з 11:00 до 17:00 на Південному мостовому переході в напрямку руху з просп. М. Бажана на Наддніпрянське шосе;
  • з 11:00 до 15:00 на Московському мосту та мосту через р. Десенка у напрямку руху до житлового масиву Троєщина;
  • з 15:00 до 19:00 на Московському мосту та мосту через р. Десенка у напрямку руху до ст. м. "Петрівка".

Українська правда
Теми: Київ
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