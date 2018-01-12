Нацполіція: Жінку-таксиста, яка зникла на Черкащині, знайшли мертвою

Жінку-таксиста Ірину Чуприну, яка зникла між 7 та 8 січня на Черкащині, знайдено мертвою, підозрюваного в її вбивстві затримано.

Про це повідомив заступник глави Нацполіції Вячеслав Аброськін.

"Черкаси. Вночі з 7 на 8 січня цього року донька, 1999 р.н., втрачає зв’язок з матір’ю, 1976 р.н., яка працюєм водієм таксі, та звертається до поліції…В результаті комплексу проведених заходів знайдений автомобіль жінки", - повідомив він.

"Пізніше встановлений підозрюваний у скоєнні вбивства жінки. Сьогодні він був затриманий. Декілька годин тому знайдений труп потерпілої в лісосмузі. Двадцятирічний покидьок при скоєнні вбивства, з його слів, "був дуже п’яним та зарізав жінку ножем", - написав Аброськін.

Він висловив співчуття родині вбитої жінки та подякував співробітникам поліції Черкас за оперативне встановлення обставин злочину та затримання підозрюваного у скоєнні вбивства.

Як повідомлялося, до правоохоронців Черкаського відділу поліції звернулася місцева жителька із заявою про зникнення своєї матері - таксиста одного із перевізників у місті Черкаси.

Донька розповіла, що мама 7 січня 2018 року виїхала на автомобілі Mercedes Vito білого кольору та 8 січня у звичний період часу на зв'язок не вийшла.

Таксист Ірина Чуприна востаннє виходила на зв’язок з близькими о 19:45 напередодні зникнення. Близько 4-ї ранку 8 січня у Черкасах біля дитячого парку "Казка" вона взяла двох чоловіків, яким треба було їхати до м.Сміла. Відтоді місцезнаходження жінки було невідоме.