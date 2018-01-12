ДУС відмовилося назвати суми на утримання держрезиденцій

Державне управління справами відмовилося назвати суми, які пішли на утримання кожної державної резиденції, що перебувають в управлінні відомства.

Про це повідомляє сайт "Ні корупції!".

У відповіді ДУС на запит сайту зазначається, що утримання державних резиденцій, які перебувають на балансі, здійснюється за рахунок і в межах бюджетних асигнувань, передбачених у державному бюджеті за програмою "Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України та Адміністрації Президента України".

"Витрати на кожну з таких державних резиденцій окремо не обліковуються", - йдеться у повідомленні.

Також у відповіді додали, що в їхньому управлінні перебувають 12 державних резиденцій (7 – у місті Києві та 5 – на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим).

У ДУС не назвали конкретних сум на утримання держрезиденцій.

Зазначили лише, що "утримання державних резиденцій, які перебувають в управлінні Державного управління справами, здійснюється за рахунок передбачених законом про Державний бюджет України на відповідний рік бюджетних призначень за бюджетними програмами Державного управління справами". Держрезиденції, які розташовані в анексованому Криму, з 2014 року не фінансуються.

Крім того, в управлінні не відповили на запитання "Ні корупції!" про власний заробіток державних резиденцій за рахунок проведення екскурсій на інших заходів.

Таким чином, на сайті вважають, що мають підстави направити скаргу Уповноваженому ВР з прав людини щодо ненадання відповіді на запит про доступ до публічної інформації відповідним розпорядником.

Також там уточнюють, що у 2016 році це саме Державне управління справами надавало цифри "Ні корупції!" стосовно бюджетних витрат на утримання резиденцій, а також про суми власного заробітку резиденцій.

Раніше повідомлялося, що на запит УП у грудні минулого року у ДУС відповіли, що на утримання державної резиденції "Залісся", де у вересні, зокрема, святкував свій корпоратив БПП, в 2017 році виділили 25 мільйонів 510 тисяч 400 гривень.