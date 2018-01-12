Граната, яку в РФ привіз поїзд з ОРДЛО, була без запалу

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П'ятниця, 12 січня 2018, 13:17

У Росії з поїзда в Бєлгороді вилучена граната Ф-1 часів Великої Вітчизняної війни без запалу.

Про це повідомляє Управління на транспорті МВС Росії по центральному федеральному округу, коментуючи повідомлення ЗМІ про те, що в Білгородську область Росії з

окупованої території Донбасу прибув замінований потяг.

"Співробітниками правоохоронних органів з місця події вилучено гранату Ф-1 часів Великої Вітчизняної війни без запалу. Загрози для руху потяга вона не представляла", - повідомили в управлінні.

"Інформація, розміщена в низці ЗМІ і соцмережах, про прибуття на залізничну станцію Валуйки-Сортувальні Бєлгородської області замінованого поїзда, не відповідає дійсності", - додали в управлінні.

Українська правда
Теми: Росія Донбас
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