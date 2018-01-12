Медведчук прекрасно почувається під санкціями США – "Український вибір"
Лідера громадського руху "Український вибір" кума президента РФ Путіна Віктора Медведчука не турбує можливе внесення його до списку осіб, на яких будуть поширюватися санкції США.
Про це заявили агентству "Інтерфакс-Україна" в "Українському виборі" в п'ятницю.
"Думаю, що Віктора Медведчука знаходження в цьому списку не турбує", – сказали в прес-службі організації.
У той же час в "Українському виборі" відзначили, що США ввели санкції проти Медведчука ще в 2014 році.
"І з цими санкціями Віктор Медведчук прекрасно себе почуває, тому що вважає ці дії Сполучених Штатів високою оцінкою його діяльності у боротьбі з внутрішнім керуванням, яке США ввели в Україні", – заявили в прес-службі політика.
"Медведчук ... і далі буде боротися за мирне врегулювання ситуації на сході України, і повернення додому до своїх родин всіх утримуваних осіб, незважаючи на протидію Сполучених Штатів або української партії влади", – додали в громадському русі.
Раніше про можливе внесення Медведчука до списку санкцій США заявив депутат БПП Іван Винник, не повідомивши при цьому подробиць.
Як повідомлялося, в 2014-му році Вашингтон ввів санкції щодо українських і кримських політиків - Віктора Януковича, глави громадського руху "Український вибір" Віктора Медведчука, голови парламенту Автономної республіки Крим Володимира Константінова, а також тоді ще прем'єр-міністра Криму Сергія Аксьонова (розпорядження Міністерства фінансів США № 13660).
В результаті їхні активи були заморожені, а представникам США було заборонено проводити будь-які операції з ними.
Зокрема, Департамент управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США 17 березня 2014 року вніс до списку санкцій Медведчука, оскільки в його діях була загроза миру, безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України.
Як зазначалося в супровідних матеріалах до списку санкцій, Медведчук є лідером "Українського вибору" - "групи, яка за допомогою рекламних кампаній розпалює конфлікт у Херсоні, розташованому на північ від Криму, підбурюючи один проти одного прихильників і противників спроби анексії Росії Криму".
"Будучи давнім довіреною особою і близьким особистим другом президента Росії Володимира Путіна, він як сполучна ланка між Януковичем і Путіним. Медведчук і Андрій Клюєв, колишній секретар Ради національної безпеки і оборони України, брали участь в розробці сценарію, який привів до зіткнень у адміністрації президента в Києві 1 грудня 2013 року", – зазначалося в повідомленні.