Суд не відпустив Єфремова з-під варти

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П'ятниця, 12 січня 2018, 20:32

Старобільський районний суд Луганської області продовжив до 12 березня включно утримання під вартою колишнього голови фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олександра Єфремова.

Про це повідомив головуючий суддя Олександр Пелих на засіданні 12 січня, передають "Українські новини".

"Суд вважає за необхідне продовжити запобіжний захід Єфремову О.С. у вигляді утримання під вартою на 60 діб до 12 березня включно", – сказав він.

Таким чином, суд задовольнив клопотання Генеральної прокуратури, яке розглядав 11-12 січня.

При цьому захист підсудного просив відпустити його з-під варти.

У свою чергу суд визнав, що Єфремов, перебуваючи на волі, може переховуватися від слідства і погрожувати свідкам, до трьох з яких уже застосовані додаткові заходи безпеки.

Захист апелював до тривалого перебування під вартою підсудного (більше 1,5 року) і безпідставність звинувачень Єфремова в порушенні територіальної цілісності України при незавершеності процесу демаркації кордону з Росією.

Суд, однак, відкинув доводи захисту.

Процес знаходиться на стадії допиту свідків.

Теми: Єфремов суд сепаратизм
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