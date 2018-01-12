КМДА продовжила обмеження на зовнішню рекламу в Києві

Київська міська державна адміністрація продовжила до 1 квітня 2018 року обмеження на прийом і розгляд заявок на розміщення зовнішньої реклами в столиці, введені в жовтні минулого року.



Відповідне розпорядження першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника оприлюднено в газеті "Хрещатик" у п'ятницю, повідомляє "Інтерфакс-Україна".



Згідно з документом, тимчасове обмеження стосується зовнішньої реклами на щитах, суперсайтах, відеоекранах, лайтпостерах і тумбах, що стоять окремо. Реклама на будівлях, елементах благоустрою та зупинках транспорту, а також на проекторах цим розпорядженням не обмежується.



Причина введених обмежень в документі не уточнюється.