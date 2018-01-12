ГПУ: Депутат, який пропонував $500 тис хабара НАБУ, накивав п'ятами

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П'ятниця, 12 січня 2018, 22:01

Правоохоронці розшукують депутата Одеської обласної ради, якому оголошено підозру за пропозицію хабара детективу Національного антикорупційного бюро в розмірі $500 тисяч.

Про це повідомив у коментарі "Укрінформу" начальник Департаменту з розслідування у сфері економіки Генпрокуратури Володимир Гуцуляк.

"Ця людина зараз переховується від органів досудового розслідування, від прокурорів. Ми вживаємо заходів для встановлення його місцезнаходження", - сказав він.

Водночас на запитання, чи відповідає дійсності поширена деякими ЗМІ інформація, що цим депутатом є Олег Бабенко, посадовець ГПУ відповів: "Я цього не спростовую".

Як повідомлялося, раніше в п'ятницю НАБУ поінформувало, що чинному депутату Одеської обласної ради та його ймовірному спільнику оголосили підозру за пропозицію дати хабар в розмірі 500 тисяч доларів співробітнику бюро.

За даними антикорупційного відомства, хабар пропонувався в обмін за зняття арешту з рахунків приватного товариства, задіяного, за даними слідства, у корупційній схемі із заволодіння коштів бюджету Одеси.

Йдеться про гроші, отримані від продажу мерії Одеси будівлі за завищеними цінами. На думку детективів, бенефіціаром товариства є підозрюваний депутат Одеської облради.

Теми: НАБУ хабар Генпрокуратура Одеська область
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