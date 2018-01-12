Укравтодор назвав пріоритети ремонту доріг у 2018 році

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П'ятниця, 12 січня 2018, 23:00

Укравтодор опублікував програму ремонту доріг на 2018 рік, затверджену в рамках п'ятирічної держпрограми розвитку автомобільних доріг.

Про це йдеться на офіційній сторінці Укравтодору у Facebook.

Згідно з програмою ремонту доріг, у 2018 році Укравтодор продовжить роботи на основних коридорах.

Особливу увагу буде приділено дорогам на сході країни: Р-46 Харків - Охтирка, М-03 Харків - Слов'янськ - Краматорськ, Р-07 Чугуїв - Мілове.

На півдні країни буде проводитися ремонт на ділянках доріг: М-15 Одеса - Рені (з обходом Рені), Н-14 Кропивницький - Миколаїв, Н-11 Дніпро - Кривий Ріг - Миколаїв, запланований ремонт моста через Хаджибейський лиман (дорога М-05 ).

На заході України ремонти проводитимуть на ділянках таких доріг: Н-22 Рівне - Луцьк - Устилуг, М-21 Житомир - Вінниця, Н-10 Івано-Франківськ - Стрий, Н-03 Житомир - Хмельницький - Чернівці.

Також запланований ремонт короткої траси від Мукачево до Чопа по дорозі М-24/М-25.

За кошти МФО почнеться реконструкція Північного обходу Житомира, реконструкція Gо Highway в Хмельницькій області і продовжиться реконструкція М-03 на ділянці Лубни - Полтава.

В Укравтодорі нагадали, що з 1 січня в рамках децентралізації доріг 123,1 тисячі км доріг місцевого значення передані у відповідальність місцевої влади.

Зараз Укравтодор відповідає за 47 тисяч км доріг міжнародного і національного значення.

Нагадаємо, у держбюджеті на 2018 рік 44 млрд гривень закладено на ремонт доріг (з них 32,6 млрд гривень - бюджет Державного дорожнього фонду).

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Економічна правда

Теми: дороги
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