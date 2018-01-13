ОБСЄ за добу зафіксувала 662 вибухи на Донбасі

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Субота, 13 січня 2018, 00:05

Спостережна місія ОБСЄ зафіксувала 662 вибухи у зоні АТО за період з 19:30 10 січня по 19:30 11 січня.

Про це йдеться у звіті організації від 12 січня.

"У Донецькій області Місія констатувала аналогічний рівень порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, водночас зафіксувавши більшу кількість вибухів  близько 620 проти орієнтовно 410", – наголосили в ОБСЄ.

"У Луганській області Місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, зафіксувавши зокрема 42 вибухи проти 4 відповідно", – йдеться у звіті.

"У підконтрольних урядові районах СММ зафіксувала такі порушення ліній відведення: 10 січня – міномет (М-120-15 "Молот", 120 мм), який стояв східніше смт Талаківка, а 11 січня – 2 нерухомі буксирувані гаубиці (2А65 "Мста-Б", 152 мм) на території об'єкта в с. Привілля", – повідомили спостерігачі.

"У непідконтрольних урядові районах спостерігачі зафіксували 1 реактивну систему залпового вогню (РСЗВ; БМ-21 "Град", 122 мм), яка рухалася в північному напрямку вглиб поля поблизу с. Качкарське, 13 буксируваних гаубиць (Д-30 "Жаба", 122 мм) неподалік від с. Новоолександрівка, а також 34 РСЗВ (БМ-21) приблизно за 6 км на південний схід від м. Міусинськ", – підкреслили в Спостережній місії.

Теми: ОБСЄ Донбас АТО
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