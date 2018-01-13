СБУ розслідує можливу роботу Adidas, Puma і DHL в окупованому Криму

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Субота, 13 січня 2018, 00:30

Головне управління СБУ в Автономній Республіці Крим проводить розслідування у рамках кримінальної справи про можливу роботу німецьких компаній Adidas, Puma і DHL Express на півострові.

Про це йдеться у відповіді відомства на запит Крим.Реалії.

"Відомості Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України щодо можливого здійснення господарської діяльності з продажу на тимчасово окуповану територію Криму німецькими компаніями "DHL Express", "Adidas", "Puma" долучені до матеріалів кримінального провадження, досудове розслідування якого здійснює слідчий відділ ГУ СБУ в АР Крим. Зараз тривають слідчі дії", – йдеться в документі.

В СБУ зазначили, що деталі досудового розслідування не розголошуються в зв'язку зі статею 222 КК України.

Раніше повідомлялось, що Служба безпеки України перевірить інформацію про роботу німецьких компаній DHL Express, Adidas і Puma в анексованому Криму.

Як відомо, в Криму виявлено факти торгівлі представництвами  Adidas, Puma та DHL.

Також відомо, що на півострові працюють німецькі автомобільні бренди BMW і Mercedes-Benz.

Теми: СБУ санкції Німеччина Росія
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