У Криму оштрафували ще 2 учасників пікетів на підтримку кримських татар

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Субота, 13 січня 2018, 04:53

Підконтрольний РФ Феодосійський міський суд 12 січня оштрафував ще 2 учасників поодиноких пікетів проти обшуків й арештів кримських татар – Рустема Мустафаєва і Енвера Мустафаєва – на 10 тисяч рублів.

Про це повідомляє "Крим.Реалії".

Зазначається, що в протоколі про вилучення речових доказів у оштрафованого активіста стояла дата "13 жовтня", хоча пікет проходив 14 жовтня.

Як повідомлялося, кримські татари вийшли на поодинокі пікети по всьому Криму 14 жовтня 2017 року.

В руках вони тримали плакати "Мій народ не терорист", "Звинувачення в тероризмі і екстремізмі – це геноцид кримських татар" та інші.

18 грудня 2017 року в окупованому Росією Криму пройшли одночасно більше 70 адміністративних судів над кримськими татарами у справі про пікети 14 жовтня.

У Білогірську оштрафували на 10 тисяч рублів Садрі Муратова, такий же штраф призначили в підконтрольному Кремлю Совєтському райсуді Асану Сейдхалілову, Ельдару Алієву, Мустафі Расілову. У Київському райсуді Сімферополя штраф в 10 тис. рублів присудили Валерію Григорю.

Теми: Крим кримські татари Росія
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