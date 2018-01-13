Адміністрація Трампа бере курс на розширення ядерного потенціалу США

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Субота, 13 січня 2018, 05:55

Нова ядерна стратегія США закликає до нарощування ядерної зброї, у тому числі – ядерних озброєнь малої потужності.

Про це повідомляє видання The Huffington Post, яке опублікувало проект Огляду конфігурації ядерних сил США 2018 року.

У документі пропонується модернізувати ядерну тріаду, що включає стратегічну авіацію, міжконтинентальні балістичні ракети і атомні підводні ракетоносці.

Також оголошено про плани щодо модернізації деяких малопотужних ракет на підводних човнах і повернення "крилатої ракети з ядерною боєголовкою".

The Huffington Post зазначає, що в доповіді ставка робиться на розробку нової, так званої "ядерної зброї малої потужності" –боєголовок з меншою вибуховою силою.

"Логіка тих, хто наполягає на розробці менших ядерних зарядів, полягає в тому, що наша нинішня ядерна зброя є занадто великою та має занадто високий летальний ефект, щоб коли-небудь бути використаною", – пише видання.

У проекті в якості зовнішньої загрози, яка зросла, називається Росія, Китай, КНДР і Іран.

У стратегії наголошується, що "Росія погрожує застосуванням більш дрібних ядерних озброєнь, тому США повинні відповідати і утримувати Росію тим же".

Остаточна версія Огляду має вийти в лютому.

Як відомо, раніше Трамп визнав РФ загрозою у новій стратегії нацбезпки США.


 

Теми: США ядерна зброя
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