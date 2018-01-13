Доба в АТО: 10 обстрілів, 2 поранених

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Субота, 13 січня 2018, 06:44

За минулу добу, 12 січня, бойовики 10 разів порушили перемир'я  2 бійця ЗСУ зазнали поранень.

Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Російсько-окупаційні війська продовжували порушувати перемир’я. Особливу активність ворог виявляв за темного часу доби. Противник вдався до обстрілів позицій українських захисників з мінометів, заборонених Мінськими домовленостями, озброєння БМП і гранатометів",  йдеться у заяві.

На Луганському напрямку бойовики увечері, близько двох годин поспіль, вели вогонь зі 120-мм мінометів, гранатометів, озброєння БМП та зенітної установки по укріпленнях наших захисників довкола Троїцького.

Понад дві з половиною години з короткими перервами незаконні збройні формування обстрілювали з 82-мм мінометів та піхотного озброєння оборонців Луганського,  біля Катеринівки і Станиці Луганської окупанти порушували перемир’я зі стрілецької зброї.

На Донецькому напрямку загарбники застосували 120-мм міномети по опорних пунктах сил АТО у районі Водяного та Широкиного.

"Зважаючи на те, що злочинні дії російських загарбників загрожували життю і здоров’ю наших військовослужбовців, у п’яти випадках українські захисники були змушені відкривати вогонь у відповідь",  наголосили в штабі.

Теми: АТО Донбас
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