Екс-командира засудили до 2 років за хабар у 5 тисяч

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Субота, 13 січня 2018, 08:48

Командира дисциплінарного батальйону засудили до 2 років позбавлення волі без права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій терміном також на 2 роки.

Про це повідомили у прес-службі Генпрокуратури.

Відповідного до рішення Солом’янського райсуду Києва від 12 січня, командира визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК - одержаня неправомірної вигоди від підлеглого за не притягнення до дисциплінарної відповідальності.

"Слідством установлено, що вказаний командир дисциплінарного батальйону висунув вимогу підлеглому у передачі грошових коштів у сумі 5 тис. грн. за не притягнення його до дисциплінарної відповідальності", - йдеться у повідомленні. 

"Наказом міністра оборони офіцера звільнено з військової служби та позбавлено військового звання "підполковник", - зазначили у ГПУ. 

Теми: Міноборони армія хабар суд
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