Від Трампа вимагають вибачень через "брудні діри"

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Субота, 13 січня 2018, 08:58

54 африканські країни вимагають від президента США Дональда Трампа вибачитися за його нещодавні заяви щодо міграційної політики та вислів про "брудні діри".

Група послів африканських держав при ООН озвучили рішучу вимогу до американського президента перепросити за такі образливі висловлювання, пише DW з посиланням на AFP.

Посли цих 54 країн наполягають також на тому, щоб Трамп відмовився від своїх "обурливих, расистських та ксенофобських" заяв. Вони наголосили на "щонайрізкішому" засудженні таких образливих висловлювань.

Також дипломати при ООН висловили занепокоєння "тривалою тенденцією" з боку уряду США у спробах дискредитувати як самі країни Африки, так і людей африканського походження, йдеться у повідомленні.

Як відомо, раніше Reuters з посиланням на джерела повідомило, що Трамп задався питанням, чому США хотіли б мати іммігрантів з Гаїті та африканського континенту, називаючи їх "країнами-дірками".

Президент США зробив такі заяви після доповідей сенаторів щодо нового законопроекту про імміграцію.

Раніше у Білому домі вирішили депортувати зі Сполучених Штатів близько 200 тисяч громадян Сальвадору, які перебували там за програмою статусу тимчасово захищених осіб. Також Білий дім скасував дію схожих програм для громадян Гаїті, Судану і Нікарагуа.

Теми: Трамп США
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