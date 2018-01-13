Україна заборонила в'їзд майже 1500 особам за відвідини анексованого Криму

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Субота, 13 січня 2018, 11:59

За фактами візитів на територію анексованого Криму ухвалено майже 1500 рішень про заборону в’їзду іноземним громадянам, серед яких - понад 100 артистів та діячів культури.

Про це 13 січня повідомили у адміністрації Держприкордонслужби України.

За даними відомства, протягом 2017 року складено майже 2,3 тисячі адмінпротоколів за ст.204-2 КУпАП за порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї.

Також виокремлено понад 810 осіб, які, можливо, перебували на території окупованого Криму. 

"З початку поточного року вже виявлено понад 30 таких осіб. Одну з порушниць - громадянку РФ - спинили 12 січня в аеропорту "Київ". Вона планувала потрапити в Україну рейсом з Мінська, однак під час прикордонного контролю з’ясувалося, що жінка незаконно відвідувала територію тимчасово окупованого Криму. Росіянці заборонено в’їзд в Україну терміном на 3 роки та відправлено зворотнім рейсом", - повідомили у ДПСУ.

У відомстві нагадали, що у разі порушення іноземцями правил перетину адмінкордону з АР Крим в’їзд в Україну їм не дозволяється та приймається рішення про заборону в’їзду в Україну.

"Звертаємо увагу громадян України та інших держав, що порушення порядку в'їзду на територію окупованої АР Крим через закриті урядом України пункти пропуску, у залежності від обставин, передбачає кримінальну (ст.332-1 КК України) та адміністративну (ст. 204-1 та ст. 204-2 КУпАП) відповідальність", - заявили у Держприкордонслужбі.

Українська правда 

Теми: Крим анексія кордон
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