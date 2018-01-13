Вибори президента РФ-2018: У соцмережах Путіна не буде

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Субота, 13 січня 2018, 12:16

Прес-секретар передвиборчого штабу кандидата в президенти РФ Володимира Путіна Андрій Кондрашов заявив, що у соцмережах сторінок у Путіна - ні особистих, ні офіційних - не буде.

Як пише Інтерфакс, про це Кондрашов заявив у коментарі телеканалу RT.

"Офіційних або особистих сторінок і акаунтів, в тому числі і каналу у Telegram, у кандидата в президенти Володимира Путіна не буде, лише офіційний сайт передвиборного штабу", - заявив Кондрашов.

За його словами, усю роботу соцмереж забезпечуватимуть волонтери і прихильники Путіна.

Раніше виборчий штаб Путіна зібрав необхідну кількість підписів на підтримку кандидата, проте цей процес триває. У п'ятницю ЦВК зареєструвала 259 його довірених осіб.

Теми: Росія вибори Путін соцмережі
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