У фігуранта "газової справи Онищенка" мати відсудила будинок і квартиру

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Субота, 13 січня 2018, 12:26
УНІАН

Печерський суд визнав недійсними договори дарування квартири і садового будинку між фігурантом "газової справи Онищенка" Валерієм Постним і його матір’ю, укладені 6 років тому.

Про це пише "Судовий репортер" з посиланням на рішення суду від 21 грудня 2017 року.

У реєстрі наразі опубліковано лише вступну і резолютивну частину рішення, тому невідомо, які саме аргументи наводила мати Постного - Ганна. 

За даними витягів з реєстру нерухомості, трикімнатну квартиру площею 75 кв.м. у будинку по вул.Грушевського, 9 і садовий будинок на 57,5 кв.м. в Обухівському районі, біля села Старі Безрадичі в садовому товаристві "Росинка" Постний отримав від матері у подарунок в листопаді 2011 року. 

Суд відкрив провадження у справі ще у листопаді 2016 року.

Ганна Постна вважає, що договір дарування, укладений у 2011 році, було укладено внаслідок помилки.

До суду Постна не з’явилася, її адвокат подав заяву, в якій просив розглянути справу за її відсутності.

Валерій Постний чи його представники також до суду не прибули: через канцелярію надійшла заява, що Постний визнає позовні вимоги і не заперечує проти їх задоволення.

Відомо також, що у грудні 2016 Ганна Постна вже відсудила у сина інший будинок за аналогічною схемою. 

Як відомо, слідство називає Валерія Постного одним з ключових фігурантів справи Онищенка за фактом розкрадання газу, видобутого за договорами про спільну діяльність із "Укргазвидобуванням" у грудні 2015 року. Згідно з матеріалами розслідування, керівниками злочинної організації були Онищенко, його матір і Постний.

16 червня 2017 року Солом'янський суд Києва взяв Постного під варту на 2 місяці і можливістю внесення застави 10 мільйонів гривень.

Раніше у той же день Постного випустили з Лук'янівського СІЗО, але його одразу затримав спецназ Національного антикорупційного бюро.

У липні 2017-го апеляційний суд Львівської області скасував запобіжний захід Валерію Постному у вигляді тримання під вартою. 

За версією слідства, у період з січня 2013 до червня 2016 року фігуранти справи протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації газу, в розмірі понад 1,6 млрд грн, внаслідок чого "Укргазвидобування" зазнало збитків на більш ніж 740 млн грн.

Слідство встановило причетність до участі у "газовій схемі" 29 осіб. 7 з них, у т.ч. нардеп Олександр Онищенко, перебувають у розшуку, 12 обвинувальних актів стосовно 18 осіб скеровано до суду, із них щодо 7 осіб набрав законної сили обвинувальний вирок.

Онищенка звинувачують в організації схеми по перепродажу купленого у держкомпаній газу своїм же фірмам за заниженими цінами. Він виїхав з України у липні 2016-го - після того, як Верховна Рада дала згоду на притягнення його до відповідальності, затримання і арешт. Інтерпол відмовився оголошувати Онищенка в міжнародний розшук.

У жовтні стало відомо, що САП звернулася до суду за дозволом на заочний судовий процес щодо нардепа Олександра Онищенка.

5 грудня Солом'янський райсуд Києва переніс розгляд клопотання про проведення заочного розслідування стосовно а Онищенка на 16 січня 2018 року.

Звинувачення САП у саботажі в суді назвали "умисним наданням громадськості викривлених відомостей".

Теми: Онищенко газ суд
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