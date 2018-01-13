У неділю в Україні до -11, на півдні - з вітром

1258 переглядів
Субота, 13 січня 2018, 13:59

У неділю, 18 грудня, на території України утримаються низькі температури, вночі у північних та східних областях очікується до -11 градусів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр. 

У Запорізькій, Донецькій областях та у Криму очікується сніг, на решті території України - мінлива хмарність, без опадів. 

У південних регіонах очікуються пориви північно-східного вітру 15-20 м/с, на решті території - 5-10 м/с. 

На заході вдень від 0 до -4, вночі -4...-9, у центральних та північних областях -3...-5 вдень, вночі до -8...-10 градусів. На сході вночі очікується до -11 градусів. На півдні вдень -1...-3, вночі до -7. У Киму очікується мороз від -3 до -5.

 

Українська правда 

 

Теми: погода
powered by lun.ua
По темі
Столичних водіїв попередили про ожеледь у суботу 13 січня 2018, 09:22
На Закарпатті й у Карпатах зійшли лавини 10 січня 2018, 11:03
В Україні буде сухо і прохолодно 9 січня 2018, 12:28
Усі новини
Головні новини
Біля Праги - ДТП з 48 постраждалими. МЗС з'ясовує, чи є українці
Експерт розповів, як Україна може покарати керівництво РФ за агресію
Юна українка вийшла до фіналу кваліфікації Australian Open
Український фільм "Кіборги" подадуть на премію "Оскар"
Усі новини
Лайфхаки

Як відмовитися від алкоголю, кави, таблеток, м'яса та інтернету

тест

Скільки років ви проживете за нинішнього способу життя? ТЕСТ

реформа

Що очікує на українську освіту в 2018 році