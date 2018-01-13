АТО: Бойовики вперше за час перемир’я застосували артилерію

Незаконні збройні формування у суботу вперше за час різдвяного перемир’я застосували артилерію.

Про це повідомив прес-центр штабу АТО у Facebook.

Так, на Луганському напрямку під обстрілом противника опинилися українські позиції поблизу Новолуганського, де, крім стрілецької зброї, бойовики вели вогонь із 82-мм мінометів.

На Донецькому напрямку бойовики почали обстріли від початку доби. На Приазов’ї майже годину тривав обстріл з гранатометів, 120-мм мінометів та артилерійських систем калібру 122-мм по укріпленнях сил АТО на підступах до Водяного. Тут НЗФ випустили понад два десятки боєприпасів. У цьому ж районі, довкола Павлополя, бойовики вели вогонь з важких мінометів.

На інших ділянках бойовики обстрілювали українські позиції зі 120-мм мінометів і гранатометів неподалік шахти Бутівка, а зі стрілецької зброї та 82-мм мінометів - біля Кам’янки. Також з гранатометів різних видів і стрілецької зброї - поблизу Верхньоторецького.

Загалом, від початку доби, уздовж лінії розмежування сторін зафіксовано 6 обстрілів укріплень Збройних Сил України. В одному випадку українські військові відкривали вогонь у відповідь.