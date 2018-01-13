В Австрії тисячі людей вийшли на протест новому уряду

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Субота, 13 січня 2018, 20:17

У суботу у Відні кілька тисяч людей вийшли на протест проти нового правоконсервативного уряду.

Про це повідомляє DW з посиланням на агенцію новин dpa.

Організатори маніфестації закидають кабінету Себастіана Курца расистські, екстремістські та неофашистські ухили.

"Нові фашисти не підкорять нашу країну", - заявив один з активістів "Платформи за людяну політику надання притулку" Міхаель Ґеннер на протесті.

Поліція зазначає, що демонстрація мирна. До участі в акції закликали також організації "Наступ на правих" та "Плафторма радикальних лівих".

Як відомо, Курц очолив уряд завдяки утворенню коаліції Австрійської народної партії з правопопулістами Австрійської партії свободи.

Представник останньої, новий віце-канлцер Гайнц-Крістіан Штрахе на початку січня заявив, що нова парламентська більшість зупинить нелегальну міграцію до Австрії.

Теми: Австрія
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