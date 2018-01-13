На Херсонщині спалили 9 тисяч загиблих в Чорному морі птахів

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Субота, 13 січня 2018, 20:43

У Херсонській області спалили близько 9 тисяч диких птахів, які загинули у Чорному морі від  пастерельозу.

Про це повідомив начальник управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області Віталій Боярський, передає "Укрінформ".

Мертвих птахів принесло на узбережжя Каланчацького району Херсонщини на початку січня.

"Причиною загибелі птахів стала бактеріальна хвороба пастерельоз. На сьогодні з того, що вже зібрано і спалено (тушок мертвих диких водоплавних птахів - ред.), можемо говорити загалом про близько 9 тисяч загиблих птахів. Майже всі - це лиски, а також два лебеді та пара диких качок", - розповів Боярський.

Усі мертві птахи, виявлені на морському узбережжі в Каланчацькому районі, були прибиті до прибережної зони довжиною 6 кілометрів.

"Найвірогідніше, вони загинули десь у морi. А джерела зараження - це якраз перетин (на північному Причорномор'ї - ред.) міграційних шляхів із Західної Європи, із Російської Федерації, тож можливо десь звідти (принесли птахи цю хворобу - ред.)", - зазначив Боярський.

"Але звідки прийшло джерело, про це зараз можна лише гадати, адже серед загиблих птахів не було виявлено жодного окільцьованого птаха (з інформацією, що дозволяє визначити, звідки він прилетів - ред.)", - додав він.

Як він повідомив, загальна кількість виявлених на Херсонщині загиблих від пастерельозу диких водоплавних птахів може бути дещо більшою, ніж було зібрано мертвих тушок. Адже частину їх, швидше за все, з'їли лисиці та інші тварини.

Окрім того, за словами Боярського, зараз на узбережжі більше немає мертвих птиць.

Теми: Херсонська область
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