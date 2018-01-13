Трагедія під Волновахою: В окупованому Докучаєвську розвісили проукраїнські листівки

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Субота, 13 січня 2018, 22:27

В річницю трагедії під Вохновахою, коли від обстрілу бойовиків автобуса на блок-пості загинули 12 людей, в окупованому Докучаєвську розвісили проукраїнські листівки.

Про це повідомив у Facebook журналіст Андрій Цаплієнко.

"Сьогодні в Докучаєвську, який контролює "ДНР", з’явились ці листівки. З пробаченнями в скоєному злочині. З нагадуванням, хто це зробив. На чиїх руках кров земляків. Що це - каяття чи спецоперація?", - написав Цаплієнко.

На листівках з фотографією автобуса написано: "Волновахо, вибач за вбивство!".

 
 
 

"Я маю лише три фотодокази. Але листівок було багато. На стінах "хрущовок", на парканах, на порталах офіційних будівель. Їх бачили на Театральній та Центральній, на Леніна, на Жовтневій та Незалежності. Бойовики поспіхом зривали їх на Мельникова, Куйбишева та Свердлова. Марно. Люди встигли не те, що прочитати їх, а навіть сфотографувати", - додав він.

Також Цаплієнко зазначив, що невідомо, хто саме розвісив ці листівки.

Як відомо, 13 січня 2015 року бойовики завдали артилерійського удару по блокпосту сил АТО і влучили в автобус із мирними жителями. В результаті обстрілу загинули 12 людей, з яких, п'ятеро чоловіків і сім жінок.

Українська правда

Теми: Волноваха ОРДЛО Донецька область
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