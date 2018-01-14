МЗС: Українця, викраденого бойовиками в Лівії, звільнено

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Неділя, 14 січня 2018, 03:29

Українського лікаря, який працював у Лівії та був викрадений кілька днів тому, звільнено.

Про це повідомляє МЗС України.

"13 січня 2017 року у Лівії було звільнено українського лікаря, який працював за приватним контрактом у місті Себга та був викрадений кілька днів тому одним з численних збройних угруповань. Звільнення відбулося завдяки домовленостям, досягнутим українськими дипломатами під час переговорів з ватажками місцевих племен", - йдеться у повідомленні.

Посольство України у черговий раз закликало усіх громадян України, які перебувають у Лівії, негайно залишити її територію, оскільки в умовах складної безпекової ситуації у цій країні врегулювання подібних питань дипломатичними шляхами є вкрай проблематичним. 

Теми: Лівія МЗС
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