У Керчі по спальному району проїхала колона військової техніки

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Неділя, 14 січня 2018, 04:56

У Керчі по спальному мікрорайону проїхала колона російської військової техніки.

Фотографії та відео важкої бронетехніки на вулиці Блюхера опублікував 13 січня сайт "Керч ФМ".

На кадрах видно як техніка рухається по спальному району Ворошилова, проїжджає повз супермаркети  і п'ятиповерхові житлові будинки.

Видання повідомляє, що колону техніки місцеві мешканці зняли на відео 12 січня.

"Рух транспорту супроводжувалося гучним гулом. Рухалися установки град, три танки на тягачі та БТРи ", - розповів місцевий житель.

 Всього в колоні було коло 50 одиниць військової техніки.

Теми: Крим окупація Росія зброя
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