У Польщі пройшли протести проти посилення закону про аборти

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Неділя, 14 січня 2018, 06:45

Близько 2000 осіб, в основному жінок, провели в столиці Польщі акцію протесту проти посилення закону про аборти.

Про це пише DW.com.

Протестуючі, які прийшли в суботу, 13 січня, до будівлі польського Сейму у Варшаві, тримали в руках транспаранти "Ганьба!", "Допомога медична,  не божа", "Жінки без абортів вмиратимуть".

Польський парламент в середу, 10 січня, направив на розгляд у спеціальну парламентську комісію законопроект, згідно з яким навіть неправильне формування плоду більше не буде умовою для дозволу на аборт.

Одночасно більшість депутатів Сейму, включаючи близько 30 політиків з числа ліберальної опозиції, проголосували проти лібералізації законів про аборти.

Правляча в Польщі з 2015 року партія "Закон і справедливість" проводить консервативну сімейну політику.

Так, влада країни вже припинила фінансову підтримку штучного запліднення, а також дозволила продаж протизаплідних таблеток тільки за рецептами.

У жовтні

Теми: Польща акції
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