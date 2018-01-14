Погода: У неділю очікується мінусова температура і сильний вітер

1743 перегляди
Неділя, 14 січня 2018, 08:31

У неділю в Україні очікується мінусова температура та сильні пориви вітру, на півдні і сході - місцями сніг.

Про це повідомляють на сайті "Укргідрометцентру".

Так, по всій території країни прогнозують приблизно однакову температуру повітря: 0…-5 вдень та -4…-11 вночі.

Майже всюди очікується невелика хмарність, а в Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях і в Криму - сніг.

 

Водночас, Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає про сильний вітер.

"За повідомленням "Укргідромецентру", 14 січня в південній частині - пориви вітру 15-20м/с", - йдеться у повідомленні.

Українська правда

Теми: погода
powered by lun.ua
По темі
Кличко заявив про плани на 300 км доріг і готовність до снігопадів 13 січня 2018, 15:06
У неділю в Україні до -11, на півдні - з вітром 13 січня 2018, 13:59
Столичних водіїв попередили про ожеледь у суботу 13 січня 2018, 09:22
Усі новини
Головні новини
Бойовики обстріляли з гранатометів опорний пункт поблизу КПВВ "Гнутово"
АП: Опубліковані грузинським телеканалом "документи" - вкид ФСБ
Порошенко обіцяв ФСБ не займатись антиросійською діяльністю - ЗМІ
У Британії в авто спалили іноземця, який воював в українській армії
Усі новини
Фотопроект

36 нелегальних фото з Північної Кореї, влада не хоче таке показувати світу

Життя

Афіша подій на 12-14 січня

благоустрій

Яким може стати Житній ринок