Погода: У неділю очікується мінусова температура і сильний вітер

У неділю в Україні очікується мінусова температура та сильні пориви вітру, на півдні і сході - місцями сніг.

Про це повідомляють на сайті "Укргідрометцентру".

Так, по всій території країни прогнозують приблизно однакову температуру повітря: 0…-5 вдень та -4…-11 вночі.

Майже всюди очікується невелика хмарність, а в Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях і в Криму - сніг.

Водночас, Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає про сильний вітер.

"За повідомленням "Укргідромецентру", 14 січня в південній частині - пориви вітру 15-20м/с", - йдеться у повідомленні.

Українська правда