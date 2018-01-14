15-річна українка пробилась до основної сітки Australian Open

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Неділя, 14 січня 2018, 11:38

15-річна українська тенісистка Марта Костюк стала наймолодшою учасницею основної сітки турніру Australian Open.

Про це повідомив Національний олімпійський комітет.

У фіналі кваліфакації турніру Костюк обіграла чеську тенісистку Барбору Крейчікову, яка є 125-ю ракеткою світу, з рахунком 6:3, 5:7, 6:0.

Перед тим Костюк пробилась до фіналу кваліфікації, обігравши чилійку Даніелу Сегель, яка посідає 209-е місце у світовому рейтингу.

Як відомо, Марта Костюк посідає 521-у сходинку світового рейтингу тенісисток. Вона вперше в кар’єрі зіграє в основній сітці дорослого турніру.

Ще одна українська тенісистка - 17-річна Даяна Ястремська - не змогла вийти у фінал кваліфікації Відкритого чемпіонату Австралії, програвши румунці Олександрі Дулгеру.

Теми: спорт
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