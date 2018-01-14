У столиці чоловіка засудили до 4-х років за повідомлення про "мінування"

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Неділя, 14 січня 2018, 12:30

У Києві 24-річний чоловік отримав рішенням суду 4 роки позбавлення волі за неправдиве повідомлення про замінування спортивного комплексу.

Про це повідомила столична поліція.

Зазначається, що у жовтні 2017 року чоловік у стані алкогольного сп’яніння повідомив про замінування спортивного комплексу.

"Оглянувши будівлю та прилеглу територію, правоохоронці не знайшли підозрілих речей та речовин. Під час проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці відразу встановили "мінера". Ним виявився 24-річний уродженець Чернігівської області", - йдеться у повідомленні.

Чоловік у суді повністю визнав свою провину. Печерський районний суд виніс рішення про позбавлення волі на 4 роки за злочин, передбачений ч. 1 ст. 259 "Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності" Кримінального кодексу.

Раніше Дніпровський райсуд Києва засудив "мінера" столичного метрополітену до 4 років позбавлення волі.

Теми: Київ суд поліція
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