У Києві біля лікарні знайшли мертвим безхатька. Поліція відкрила провадження

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Неділя, 14 січня 2018, 17:46

У Києві біля "Лікарні швидкої допомоги" виявили тіло загиблого без документів, що засвідчують особу.

Як повідомили 14 січня у столичному главку поліції, тіло потерпілого знайшли перехожі біля паркувального майданчика поруч із лікарнею.

"На місці лікарі оглянули чоловіка, на вигляд йому 40-45 років. Видимих ознак насильницької смерті не виявлено. Документів, які засвідчують його особу, при ньому не було. Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи, за висновками якої буде встановлена причина смерті", - повідомили у поліції. 

Відомості про подію внесено до ЄРДР, розпочато кримінальне провадження за ст. 115 КК "Умисне вбивство". 

Інформація про інцидент з’явилася також у соцмережах, де повідомляли, що безхатько помер під стінами лікарні, куди він звернувся за лікуванням травм від побиття, але отримав відмову.

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