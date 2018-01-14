Бойовики і далі порушують перемир'я, застосовуючи гранатомети

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Неділя, 14 січня 2018, 18:28

З початку доби 14 січня вздовж лінії розмежування у зоні проведення АТО зафіксовано 4 обстріли з боку бойовиків. 

Про це ввечері у неділю повідомили у прес-центрі штабу АТО. 

Зокрема, на луганському напрямку бойовики вели вогонь з гранатометів у районі н.п. Луганське та Троїцьке.

На донецькому напрямку - з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї бойовики стріляли у передмісті Авдіївки.

"Біля Кам’янки вогонь вів ворожий снайпер. Українські військові були змушені адекватно реагувати зі стрілецької зброї", - зазначили у штабі. 

На інших ділянках лінії розмежування порушень режиму "тиші" не зафіксовано.

Українська правда 

Теми: АТО Донбас зброя Мінські угоди
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