ОБСЄ зафіксувала у бойовиків невідведену зброю і нові укріплення

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Неділя, 14 січня 2018, 19:06

Місія ОБСЄ зафіксувала на непідконтрольній Україні території Луганської області нові позиції бойовиків військового типу.

Про це йдеться у звіті місії, який оприлюднено на сайті ОБСЄ.

"У непідконтрольних Україні районах члени патруля ОБСЄ бачили, як приблизно 10 неозброєних членів "ЛНР" розвантажували дерев’яні колоди з вантажівки військового типу неподалік позицій військового типу, які зафіксовано вперше", - йдеться у звіті.

За даними місії, йдеться про територію на заході від с.Калинове-Борщувате. 

Також спостерігачі відвідали постійне місце зберігання озброєння "ДНР", розташування якого не порушує відповідних ліній відведення.

"Там і дотепер бракує 7 танків - п’ять Т-64 і два Т-72", - заявили в ОБСЄ. 

11 січня на основі даних повітряного спостереження виявлено артилерійську систему, буксирувану, судячи з усього, бронетранспортером (MT-ЛБ) біля комплексу в с.Новозар’ївка, зазначили у місії.

"12 січня спостерігачі ОБСЄ бачили зенітний ракетний комплекс 9K33 "Оса", що рухався на захід поблизу с. Хрещатицьке (колишнє Красноармійське, неподалік від Маріуполя). Наявність там зазначених одиниць озброєння є порушенням ліній відведення", - йдеться у заяві місії.

"Обидва порушення були зафіксовані у зоні, де відповідно до п.5 Меморандуму від 19 вересня 2014 року розміщення важкого озброєння та військової техніки заборонено", - підкреслили в ОБСЄ. 

Окрім того спостерігачі бачили 2 танки Т-64 на причепах-платформах, що рухалася на північний схід біля с. Гайове неподалік від Луганська.

Українська правда 

Теми: ОБСЄ Донбас ОРДЛО зброя
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