У зоні АТО підбили російський БПЛА

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Неділя, 14 січня 2018, 19:36

У зоні проведення АТО українській військові збили БПЛА російського виробництва типу "Орлан-10".

Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО від 14 січня.

"З початку перемир’я - 23 грудня - це уже третій збитий БПЛА цього типу", - йдеться у повідомленні. 

У штабі АТО нагадали, що "Орлан-10" є складовою частиною комплексу повітряної розвідки, спостереження та моніторингу.

"Цей безпілотний літак-розвідник оснащено системою радіоелектронної боротьби, тепловізором, фото- й відеоапаратурою, він здатний створювати карти місцевості в 3D й навіть керувати розвитком бою", - зазначили у прес-центрі штабу. 

Українська правда 

Теми: АТО Росія Донбас зброя
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